أمير حائل: المنطقة عالمية الاستثمار.. و"سبق" تستعرض أهمَّ تطورها الجمالي

ولجمال حائل وضع حجر أساس جسر المدينة الحضارية، والذي تزيد تكلفة إنشائه على 52 مليون ريال، وتنفذه أمانة المنطقة على وادي الأديرع، من خلال إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، خلال مدة تبلغ 360 يومًا، ويبلغ طول الجسر 306 أمتار طولية مزدوجة، والاتجاه الواحد للجسر يتكوّن من ثلاث حارات مرورية بعرض 9.9 أمتار، وممر مشاة بعرض 3 أمتار، وممر للدراجات بعرض 2.55م، شاملًا الخدمات الكهربائية ووسائل السلامة اللازمة لجميع مستخدمي الجسر.