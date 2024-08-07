المنصة الجيومكانية.. أرضية تقنية متقدمة لـ "ملكية مكة والمشاعر" للارتقاء بكفاءة إدارة الخدمات

وعملت الهيئة الملكية على التخطيط لهذا المشروع بشكل إستراتيجي يتخطى استخدام التكنولوجيا، إضافة لتصميم خارطة طريق مرحلية واضحة من أجل بناء منظومة مستدامة للهيئة الملكية وللمدينة، فيما ركز نطاق المشروع على عدد من المكونات أساسية، أولها تطوير إستراتيجية شاملة للتمكين الجغرافي، وخارطة طريق لتطويع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجيومكانية لدعم مدينة مكة المكرمة، يليها مخططات دعم وتطوير الكوادر بالهيئة الملكية من أجل دعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى إطار حوكمة البيانات الجيومكانية، وأعمال إنشاء البنية التحتية للمنصة الجيومكانية الموحدة للهيئة الملكية، وقاعدة البيانات المركزية، لنشر البيانات الجيومكانية للمدينة، من أجل توفير مصدر موحد موثوق فيه للبيانات الجيومكانية، وذلك لدعم أعمال اتخاذ القرار بمدينة مكة المكرمة من خلال التكامل مع الشركاء الإستراتيجيين والهيئات المختلفة التي تعمل داخل نطاق المدينة المقدسة.