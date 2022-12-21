مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة تحتفل بالذكرى السادسة للافتتاح

أعلنت شركة عبد الله العثيم للترفيه "إحدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار"، عن انطلاق احتفالات مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة في الرياض، بمناسبة مرور "6" أعوام على الافتتاح.
وبهذه المناسبة تحتفي مدينة الثلج بزوراها بإتاحة فرصة الدخول مجانًا لمدة "6" أيام، اعتبارًا من الخميس 22 -27 ديسمبر الجاري، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى العاشرة مساء، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدينة وأسبقية الحجز من خلال استلام الكوبونات المجانية في الموعد المحدد من "كاونترات" خدمة العملاء بالعثيم مول الربوة ومدينة الثلج.
وسيتيح هذا العرض المجاني الفرصة لزوار مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة، الاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة، التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا؛ مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم، ودراجات الثلج، والمنحدرات بأطوال مختلفة، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.
بذكر أن مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة تُعدُّ نقلةً نوعية، وقفزة كبرى في عالم الترفيه والسياحة في السعودية، من خلال ابتكاراتها الرائعة، والتصاميم الأنيقة لأكواخ الثلج، التي تمتاز بإطلالة ساحرة، وألوان زاهية تشكِّل لوحة فنية رائعة، وتضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار، إضافة إلى تخصيص أماكن للمناسبات والحفلات.