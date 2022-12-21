مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة تحتفل بالذكرى السادسة للافتتاح

وسيتيح هذا العرض المجاني الفرصة لزوار مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة، الاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة، التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا؛ مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم، ودراجات الثلج، والمنحدرات بأطوال مختلفة، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.