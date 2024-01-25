"أفراد مطمئنون على حقوقهم".. "الصمعاني": اهتمام مباشر من ولي العهد بترسيخ العدالة وحقوق الإنسان

ثمّن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.