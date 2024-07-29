القيادة تهنئ رئيس رواندا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

وقال الملك المفدى: "بمناسبة إعادة انتخابكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى إلى تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات".