للمحافظة على التنوُّع الأحيائي.. "الحياة الفطرية" يوضح ضوابط وآليات الصيد المستدام

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضوابط وآليات الصيد التي تهدف إلى المحافظة على التنوُّع الأحيائي وتحقيق الصيد المستدام.
وأضاف المركز، أن الأوقات المحظور فيها الصيد تكون ليلاً ومن قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد ساعة من الشروق.
وتابع، أن الوسائل المحظورة في الصيد تشمل الأسلحة والمعدات التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، كما يحظر "بيع وعرض وتداول أو الترويج لأي أسلحة نارية أو هوائية أو بنادق الرش".
ولفت إلى قائمة محظورات أخرى تشمل "استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الأملاك الخاصة بالصيد، أو الصيد بالقرب من الأماكن السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة".