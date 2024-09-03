للمحافظة على التنوُّع الأحيائي.. "الحياة الفطرية" يوضح ضوابط وآليات الصيد المستدام

وتابع، أن الوسائل المحظورة في الصيد تشمل الأسلحة والمعدات التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، كما يحظر "بيع وعرض وتداول أو الترويج لأي أسلحة نارية أو هوائية أو بنادق الرش".