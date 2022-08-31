"سابك" تحصد جائزة مجلة "R&D World" للبحث والتطوير للعام 2022م

وتشمل هذه المجالات: تمكين أول تصميم في العالم لجهاز هوائي خاص بشبكات الجيل الخامس من خلال تقنية الهيكلة المباشرة بالليزر، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري في العديد من الصناعات، ودعم مصمّمي أنظمة مساعدة السائق المتقدّمة "ADAS" في تحسين دقة وموثوقية إرسال الإشارات.