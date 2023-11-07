مراكز اتصال الصحة توقع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

أبرمت الإدارة العامة لمراكز الاتصال بوزارة الصحة تحت رعاية مساعد وزير الصحة د.محمد بن خالد العبدالعالي، عددًا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال تحليل الاتصالات والبيانات، ومثل الإدارة العامة لمراكز الاتصال في توقيع الاتفاقيات أ. وليد بن محمد عمرود مدير عام مراكز الاتصال، وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "GLOBITEL" لتقديم نظام تحليل النصوص للمكالمات في إطار نظام Speech Log Analytics ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مزن لحلول الأعمال" التي تهدف إلى تقديم نماذج تنبؤية وتحليلية للخدمات التي تقدمها مراكز اتصال وزارة الصحة، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "البث الواحد لتقنية المعلومات "(DataLexing)" بهدف التنبؤ للاحداث المستقبلية وتحليل البيانات لدعم متخذي القرار.
ومن جانب آخر أبرمت وزارة الصحة ممثلة بالادارة العامة لمراكز الاتصال والمركز الوطني للقيادة والتحكم اتفاقية مع هيئة الغذاء والدواء ممثلة في مركز توفر وتتبع الدواء تحت رعاية سعادة مساعد معالي وزير الصحة د.محمد بن خالد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات هيئة الغذاء والدواء أ. سامي بن سعد الصقر.
وتناولت الاتفاقية متابعة التزام الجهات التي تشرف عليها وزارة الصحة والجهات التابعة لها من خلال تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"، وتضمنت جوانب متعددة من التعاون بين الأطراف، منها تبادل الخبرات والبيانات في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
ومثل وزارة الصحة في توقيع الاتفاقية أ. وليد بن محمد عمرود، مدير إدارة مراكز الاتصال وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقيادة والتحكم د. داليا خان، فيما مثل هيئة الغذاء والدواء أ. فهد المفرج مدير مركز توفر وتتبع الدواء.
وتأتي هذه الاتفاقيات المبرمة للمساهمة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة من مراكز اتصال وزارة الصحة، والذي يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز وتحسين الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام تحت شعار استثمر في الصحة بهدف تعزيز الاستثمار في صحة الأفراد وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، والذي شهد العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة.