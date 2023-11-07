مراكز اتصال الصحة توقع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

أبرمت الإدارة العامة لمراكز الاتصال بوزارة الصحة تحت رعاية مساعد وزير الصحة د.محمد بن خالد العبدالعالي، عددًا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال تحليل الاتصالات والبيانات، ومثل الإدارة العامة لمراكز الاتصال في توقيع الاتفاقيات أ. وليد بن محمد عمرود مدير عام مراكز الاتصال، وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "GLOBITEL" لتقديم نظام تحليل النصوص للمكالمات في إطار نظام Speech Log Analytics ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مزن لحلول الأعمال" التي تهدف إلى تقديم نماذج تنبؤية وتحليلية للخدمات التي تقدمها مراكز اتصال وزارة الصحة، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "البث الواحد لتقنية المعلومات "(DataLexing)" بهدف التنبؤ للاحداث المستقبلية وتحليل البيانات لدعم متخذي القرار.