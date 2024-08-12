رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل إمام الحرم النبوي

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم بمقر حاكم إقليم البنجاب بمدينة لاهور، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وذلك ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.