لجنة دولية تصل الرياض لمعاينة استعدادات المملكة لاستضافة أولمبياد 2024

وأكدت اللجنة أن تنظيم النسخة الحالية من أولمبياد الكيمياء الدولي في المملكة، فرصةً كبيرة تتيح لوفود من مختلف دول العالم التعرفَ أكثر على المملكة، من خلال عاصمتها مدينة الرياض، والاطلاع على ما وصلت إليه المملكة من نهضة علمية واقتصادية وحضارية، هيّأت للمملكة أن تصبح وجهة عالمية في العديد من المجالات والأنشطة، العلمية، والرياضة، والفنية، وغيرها.