قصة محزنة.. وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل

وكان أول من نزل إلى عمق الخزان شقيقي "علي" الذي يبلغ من العمر 15 عامًا إلا أنه لم يستطع الخروج بسبب اختناقه بفعل الدخان؛ ليلحق به والدنا حسن بن هادي 55 عامًا في محاولة لإنقاذه إلا أنه اختنق هو الآخر، فما كان من ابن عمي "حمد " 17 عامًا وشقيقه "هادي" 19 عامًا إلا أن قذفا بنفسَيْهما لإنقاذ والدي وشقيقي إلا أنهما وقعا في الفخ نفسه، ولم يستطيعا الخروج؛ فما كان من والدهما شقيق والدي "علي هادي" 70 عامًا إلا أن نزل الخزان لإنقاذهم إلا أنه لم يخرج منهم أحد.