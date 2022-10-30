"السليمان": لهذا السبب لن يغيب مواطن عن عمله بعد اليوم

تنظيم الانقطاع عن العمل

ويضرب "السليمان" مثلاً بآخر هذه التنظيمات، ويقول: "مؤخراً أجرت الوزارة تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص بما يضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ويحدد حدود مسؤولية كل طرف، فعندما يتقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب الانقطاع عن العمل تسقط بيانات العامل الوافد من المنشأة وتصبح حالته (منقطع عن العمل) مما يعفي صاحب العمل من تحمل أي مترتبات على العامل، وفي نفس الوقت يكون للعامل الحق خلال 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي!".