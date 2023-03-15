ما العلاقة بين خروج الحشرات والزواحف والربيع؟ "الزعاق" يوضح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البرد له بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم الأصفري في أول شهر أكتوبر، وشدته مع موسم الأزيرق في أول يناير، ونهايته مع نهاية برد العجوز في آخر شهر مارس.
وأضاف الزعاق: نعيش الآن في موسم "بياع الخبل عباته"، وهو البرد الذي يصيب الإنسان على حين غفلة من أمره.
وتابع: خلال هذه الأيام ينتشر الربيع بجميع أنواعه وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) من مخابئها ويلسعنا النهار بشمسه ويلسعنا الليل ببرده، ويلسعنا المناخ بتقلباته الجوية؛ ولذلك تنتشر الأمراض الموسمية.