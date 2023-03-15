ما العلاقة بين خروج الحشرات والزواحف والربيع؟ "الزعاق" يوضح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البرد له بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم الأصفري في أول شهر أكتوبر، وشدته مع موسم الأزيرق في أول يناير، ونهايته مع نهاية برد العجوز في آخر شهر مارس.