طبيب حاج جزائري يسمي ابنته تيمنًا بمحافظة "تيماء".. تعرف على قصته

تيمُّنًا بمحافظة تيماء، إحدى محافظات منطقة تبوك، قرّر الطبيب البشري الجزائري طارق عبدالسلام، أن يسمي ابنته "تيماء"، وكشف عن ذلك الطبيب الجزائري خلال أداء فريضة حج هذا العام رفقة ابنته وزوجته، في تقرير بثته قناة "العربية".