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طبيب حاج جزائري يسمي ابنته تيمنًا بمحافظة "تيماء".. تعرف على قصته
قدّم شكره لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
تيمُّنًا بمحافظة تيماء، إحدى محافظات منطقة تبوك، قرّر الطبيب البشري الجزائري طارق عبدالسلام، أن يسمي ابنته "تيماء"، وكشف عن ذلك الطبيب الجزائري خلال أداء فريضة حج هذا العام رفقة ابنته وزوجته، في تقرير بثته قناة "العربية".
وأوضح الحاج الجزائري أنهم تباركوا بهذا الاسم، وذلك بعدما علموا أن هناك محافظة في المملكة بهذا الاسم، وقدم عبد السلام الشكر لقيادة وحكومة المملكة على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.