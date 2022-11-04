"الملكية الفكرية" تعلن إطلاق خدمة الترخيص الإلزامي لمصنفات حقوق المؤلف

وتمنح الاتفاقية الحماية على الحقوق الأدبية والمالية وتوضيح المصنفات المتمتعة بالحماية سواء كانت أدبية أو فنية ومدة حماية تلك المصنفات، حيث أبرمت اتفاقية برن عام 1886م وانضمت إليها المملكة عام 2003م، ويبلغ عدد أعضائها 177 دولة، وقد بلغ عدد الدول النامية التي أعلنت عن رغبتها في الاستفادة من ملحق برن 34 دولة بما فيها 11 دولة عربية.