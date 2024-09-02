"الزعاق" يكشف سبب خطورة الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر في بحر العرب

كشف الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، عن السبب الذي يجعل الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الأكثر خطورة في بحر العرب.
وتفصيلاً، قال "الزعاق" إن بحر العرب يمتد بين مدار السرطان ومدار الجدي وخط الاستواء، وهذه البقعة المائية من الكرة الأرضية تتعامد عليها الشمس صيفًا وشتاء، ولها تياراتها المائية التي تنشط في موسمَي الربيع والخريف؛ ما يجعلها تتكون وتخلق الأعاصير، التي تتشكل في فترتين، الأولى عندنا تطلع الشمس لمدار لسرطان في الفترة الأولى من 21 إبريل إلى 21 يونيو، والثانية عندما تعود الشمس لمدار الجدي في الفترة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر، وأخطرها في الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر. والبحارة في هذه الفترة يتجنبون الدخول في عرض البحر خلال هاتين الفترتَيْن.
وأضاف بأن الإعصار إذا تكون خارج الفترتين السابقتين فغالبًا يتوقف، ولا يكمل مساره. وفي القرن الماضي لم يتكون إعصار خلال شهر أغسطس إلا 3 مرات فقط في أعوام 1944 و1964 و1976م.
وأبان أن آخر شهر أغسطس هو دخول موسم "سهيل"، وهو بداية موسم الأمطار الموسمية. والعامة يقولون "إذا دخل سهيل لا تأمن السيل".