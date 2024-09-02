"الزعاق" يكشف سبب خطورة الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر في بحر العرب

وتفصيلاً، قال "الزعاق" إن بحر العرب يمتد بين مدار السرطان ومدار الجدي وخط الاستواء، وهذه البقعة المائية من الكرة الأرضية تتعامد عليها الشمس صيفًا وشتاء، ولها تياراتها المائية التي تنشط في موسمَي الربيع والخريف؛ ما يجعلها تتكون وتخلق الأعاصير، التي تتشكل في فترتين، الأولى عندنا تطلع الشمس لمدار لسرطان في الفترة الأولى من 21 إبريل إلى 21 يونيو، والثانية عندما تعود الشمس لمدار الجدي في الفترة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر، وأخطرها في الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر. والبحارة في هذه الفترة يتجنبون الدخول في عرض البحر خلال هاتين الفترتَيْن.