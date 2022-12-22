مهلة 15 يومًا لسداد مخالفات حظر تجول الجائحة.. تَجَنّب تحريك الدعوى

وقالت حينها: "إن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال؛ على أن تُضاعَف في حال التكرار، وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى؛ بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة؛ وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.