طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة خلال شهر ويرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة

وقال المهنا: "وبزيادة حجم اسطولنا سوف تمكننا من مواصلة خططنا التوسعية في العام الجاري، عبر إطلاق وجهات ومسارات جديدة داخلية ودولية لاسيما أن الشركة ستتسلم خلال الأسابيع المقبلة ثمان طائرات جديدة ضمن الدفعة المقرر استلامها في 2023 وعددها 19 طائرة ، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، إذ تمضي الشركة قدماً لتعزيز موقعها كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 5 شركات طيران اقتصادي بالعالم. مشيراً إلى أن طيران ناس يستعد لإطلاق أحدث مركز عمليات له في مطار المدينة المنورة قبل نهاية العام 2023، ليكون الناقل الجوي الوحيد الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في أنحاء المملكة".