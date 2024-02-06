مع توسعة خط إنتاجها.. "توشيبا لايف ستايل" تتوقع قفزة قياسية في نموها بالمملكة

وتعمل شركة توشيبا لايف ستايل التي استحوذت عليها مجموعة "مايديا" في عام 2016، بشكل مستقل عن مؤسسة توشيبا، وتشتهر شركة توشيبا بخبرتها البالغة 150 عامًا في مجال الابتكار التكنولوجي والخبرة الصناعية، بينما تمتلك شركة توشيبا تراثًا عريقًا متجذرًا في مجال التكنولوجيا، تركز توشيبا لايف ستايل على منتجات الأجهزة المنزلية، حيث تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل.