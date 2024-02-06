مع توسعة خط إنتاجها.. "توشيبا لايف ستايل" تتوقع قفزة قياسية في نموها بالمملكة

أعلنت شركة "توشيبا لايف ستايل"، الاسم الشهير في صناعة الأجهزة المنزلية، عن توسيع مجموعة منتجاتها في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون متاحةً من خلال شريكها الموثوق والرائد في الصناعة في المنطقة، عبداللطيف جميل للإلكترونيات.
وتعمل شركة توشيبا لايف ستايل التي استحوذت عليها مجموعة "مايديا" في عام 2016، بشكل مستقل عن مؤسسة توشيبا، وتشتهر شركة توشيبا بخبرتها البالغة 150 عامًا في مجال الابتكار التكنولوجي والخبرة الصناعية، بينما تمتلك شركة توشيبا تراثًا عريقًا متجذرًا في مجال التكنولوجيا، تركز توشيبا لايف ستايل على منتجات الأجهزة المنزلية، حيث تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل.
وفي خطوةٍ كبيرة نحو تعزيز حضورها في منطقة الخليج، تستعد توشيبا لايف ستايل لإطلاق أكثر من 50 منتجًا جديدًا في عام 2024.
يُعد هذا التوسع علامة فارقة للشركة، حيث سيوفر للمستهلكين مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية العصرية التي تلبي احتياجاتهم المتغيرة، وسيكمل هذا التوسع خط منتجات الشركة الناجح الذي حقق أعلى المبيعات في عام 2023، والذي يشمل الغسالات وغسالات الصحون والثلاجات ومواقد الطهي، وستمتد التوسعة لقلايات الهواء وغسالات 2 في 1.
وتلعب شركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات، شريك توزيع توشيبا لايف ستايل في المملكة العربية السعودية، دورًا حاسمًا في توسع العلامة داخل المملكة، وتعد شركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات، المعروفة بالتزامها بالجودة والتميز، لاعبًا رئيسيًا في مشهد الأعمال في المنطقة، وتشارك توشيبا لايف ستايل في تفانيها في تقديم منتجات عالية الجودة وتجارب استثنائية للعملاء، وترسخ شراكة توشيبا لايف ستايل مع شركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات مكانتها كخيار موثوق ومعتمد للمستهلكين الباحثين عن منتجات فائقة التطور.
وقالت باريس لي، نائب المدير العام لمجموعة مايديا للأجهزة الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمتحدثة الرسمية باسم توشيبا لايف ستايل: "يسعدنا للغاية أن نقدم مجموعتنا المتنوعة من الأجهزة المنزلية العصرية في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع شركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات، اسم موثوق في المنطقة. إن التزام توشيبا لايف ستايل بالابتكار ومعرفتها العميقة باحتياجات العملاء، بالإضافة إلى الحضور القوي لشركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات في السوق، يضعنا في موقع متميز لتحقيق نموٍ قياسي في السوق السعودية."
وقد حققت أجهزة توشيبا المنزلية سمعة طيبة في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل تقنيتها المتقدمة وموثوقيتها وتصميمها الأنيق، ويأتي توسيع مجموعة منتجاتها في المملكة العربية السعودية كجزء من استراتيجية أوسع لتوشيبا لايف ستايل لتلبية التفضيلات والاحتياجات المتميزة للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي وتدعيم حياتهم اليومية.