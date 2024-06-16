فرص مهيأة للأمطار في 7 مناطق.. تعرف على طقس أول أيام العيد وفق تقرير "الأرصاد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.