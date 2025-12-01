مؤسسة مناهج العالمية تتوَّج بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برعاية سمو وزير الثقافة

تُوِّجت مؤسسة مناهج العالمية بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في نسختها الرابعة عن فرع تعليم اللغة العربية وتعلّمها (فئة المؤسسات)، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وقد تسلّم درع التكريم سعادة الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي.
وتعد مناهج العالمية إحدى المبادرات والمشاريع النوعية لـ مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، أحد الكيانات الرئيسة لـ وقف سليمان الراجحي، وقد فازت بالجائزة من بين أكثر من ١٩٠ متقدماً في هذه الدورة، بما يعكس التميّز العلمي والمهني للمؤسسة في مجال تعليم العربية ونشرها عالميًا.
ويأتي هذا الفوز تقديرًا لجهود المؤسسة في تطوير تعليم اللغة العربية من خلال وثيقة مرجعية متكاملة، ومناهج تعليمية متنوعة للمرحلة المبكرة وللناطقين بغير العربية، ومواد إثرائية وسلاسل قصصية، إضافة إلى كتابها «المرجع في تعليم العربية: أساليب واتجاهات حديثة». كما أسهمت مناهج في تدريب المعلمين وتوظيف التقنيات الحديثة والألعاب التعليمية والمنصات الرقمية، مما مكّن من انتشار مناهجها وأدواتها التعليمية في أكثر من ١٦٦ دولة حول العالم.
وتؤكد مؤسسة مناهج العالمية أن هذا التتويج يعزّز رسالتها في أن «اللغة العربية تجمع العالم»، وفي بناء جيل عربي واعٍ متفاعل مع لغته وهويته، ويجسد في الوقت ذاته إسهام وقف سليمان الراجحي ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأُقيم حفل الجائزة مساء اليوم الأحد 09 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م في مدينة الرياض، وشهد تكريم مؤسسة مناهج العالمية ضمن نخبة من المؤسسات والأفراد المتميزين في خدمة لغة الضاد.