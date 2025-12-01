مؤسسة مناهج العالمية تتوَّج بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برعاية سمو وزير الثقافة

ويأتي هذا الفوز تقديرًا لجهود المؤسسة في تطوير تعليم اللغة العربية من خلال وثيقة مرجعية متكاملة، ومناهج تعليمية متنوعة للمرحلة المبكرة وللناطقين بغير العربية، ومواد إثرائية وسلاسل قصصية، إضافة إلى كتابها «المرجع في تعليم العربية: أساليب واتجاهات حديثة». كما أسهمت مناهج في تدريب المعلمين وتوظيف التقنيات الحديثة والألعاب التعليمية والمنصات الرقمية، مما مكّن من انتشار مناهجها وأدواتها التعليمية في أكثر من ١٦٦ دولة حول العالم.