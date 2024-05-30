"إمارة مكة" تشارك بمعرض "وزارة الداخلية" المتنقل "لا حج بلا تصريح" بالطائف

وتستعرض إمارة المنطقة للزوار، الجهود التي تبذلها في حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، التي أطلقها الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في موسمها الـ(16) تحت شعار "لا حج بلا تصريح"؛ حيث أسهمت الحملة -بالشراكة مع الجهات الأمنية- في تقليص السلوكيات المخالفة، ومتابعة الحملات الوهمية، ومكنت القطاعات العاملة في الحج من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الهادفة إلى جعل الحج أكثر يسرًا وسهولة.