"إمارة مكة" تشارك بمعرض "وزارة الداخلية" المتنقل "لا حج بلا تصريح" بالطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن مشاركتها ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمحافظة الطائف، لنشر الوعي لدى الراغبين في أداء فريضة الحج بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، من خلال الحصول على تصريح نظامي، خلال الفترة من 18- 23 ذي القعدة 1445هـ، في إحدى المجمعات بالمحافظة.
وتستعرض إمارة المنطقة للزوار، الجهود التي تبذلها في حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، التي أطلقها الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في موسمها الـ(16) تحت شعار "لا حج بلا تصريح"؛ حيث أسهمت الحملة -بالشراكة مع الجهات الأمنية- في تقليص السلوكيات المخالفة، ومتابعة الحملات الوهمية، ومكنت القطاعات العاملة في الحج من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الهادفة إلى جعل الحج أكثر يسرًا وسهولة.
يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام؛ ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.