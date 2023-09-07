"السعدون العقارية" تطرح مزاد "تالا" على أراضٍ صناعية ومستودعات بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "تالا" لبيع عقارات متنوعة بمواقع مميزة، ما بين المصانع والمستودعات بطريق الخرج، وفلل متنوعة بمدينة الرياض.
وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على أرضٍ صناعية بطريق الخرج، وعقارات متنوعة بمدينة الرياض وضرماء، وأرض صناعية 17760م2 بجوار طريق الخرج.
ويقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويُذكر أن المزاد سيكون خلال الشهر الحالي بقاعة "أضواء ليلتي" يوم الأربعاء بتاريخ 5/ 3/ 1445 الموافق 20/ 9/ 2023.. وللاطلاع على كتيب المزاد https://alsadoun.sa/mazadtala.. وللاستفسار الاتصال على: 920003852 0555259495.