معتمرة سنغافورية تضع مولودها بمركز طوارئ الحرم

استقبل مركز "طوارئ الحرم 3"؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، صباح اليوم، معتمرة من الجنسية السنغافورية في العقد الثالث من العمر، وحامل في الشهر التاسع، تعاني بسبب آلام مخاض مع وجود مؤشراتٍ للولادة؛ وتمّ التعامل مع الحالة من قِبل الفريق الطبي الموجود بمراكز طوارئ الحرم بشكلٍ عاجل.
وتمّت الولادة بشكلٍ طبيعي، والأم ومولودها بصحةٍ جيدة؛ ونُقلا إلى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.
وقال تجمُّع مكة المكرّمة الصحي "شاركنا المعتمرة وعائلتها فرحتها والفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية، ويحرص مستشفى أجياد للطوارئ، ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم، على تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى ومراكز طوارئ الحرم لدعم الاحتياجات الصحية على مختلف المستويات.
وأكّد تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، الجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى ومراكز طوارئ الحرم، ويعمل مستشفى أجياد للطوارئ بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال العام الماضي 2022م، من تقديم خدمة طبية لأكثر من 42 ألف مستفيد من خلال قسم الطوارئ لزوّار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين، وتقديم خدمة طبية لـــ 637 حالة دخول للعناية المركّزة.