معتمرة سنغافورية تضع مولودها بمركز طوارئ الحرم

استقبل مركز "طوارئ الحرم 3"؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، صباح اليوم، معتمرة من الجنسية السنغافورية في العقد الثالث من العمر، وحامل في الشهر التاسع، تعاني بسبب آلام مخاض مع وجود مؤشراتٍ للولادة؛ وتمّ التعامل مع الحالة من قِبل الفريق الطبي الموجود بمراكز طوارئ الحرم بشكلٍ عاجل.