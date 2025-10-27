خلل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة أثناء القيادة .. "التجارة" تستدعي 64 دراجة "هارلي ديفيدسون"

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 64 دراجة نارية من طراز "هارلي ديفيدسون Sportster S" للأعوام 2021 – 2025، لاحتمالية حدوث كسر في المشبك الثلاثي العلوي المثبت على المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الدراجة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي الدراجات المشمولة إلى التحقق من شمولية رقم هيكل الدراجة عبر موقع الاستدعاءات الإلكتروني recalls.sa، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأكدت "التجارة" أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلك وضمان أعلى معايير السلامة، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاءات لتفادي أي مخاطر محتملة على الطرق.