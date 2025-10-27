خلل قد يؤدي إلى فقدان السيطرة أثناء القيادة .. "التجارة" تستدعي 64 دراجة "هارلي ديفيدسون"

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 64 دراجة نارية من طراز "هارلي ديفيدسون Sportster S" للأعوام 2021 – 2025، لاحتمالية حدوث كسر في المشبك الثلاثي العلوي المثبت على المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الدراجة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.