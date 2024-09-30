رئيس هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يلتقي مفتي عام المملكة ونائبه

وفي التفاصيل، استعرض المهندس الفهاد ما حققته الهيئة من إنجازات على المستوى الدولي والمستوى المحلي، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مستويات جودة الحياة في المحافظات الجبلية، من خلال الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة واستغلال الميز التنافسية والمقومات الاستثمارية التي تتميز بها منطقة جازان لتوفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف ومتابعة من سمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الإدارة.