رئيس هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يلتقي مفتي عام المملكة ونائبه

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، اليوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.
وفي التفاصيل، استعرض المهندس الفهاد ما حققته الهيئة من إنجازات على المستوى الدولي والمستوى المحلي، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مستويات جودة الحياة في المحافظات الجبلية، من خلال الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة واستغلال الميز التنافسية والمقومات الاستثمارية التي تتميز بها منطقة جازان لتوفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف ومتابعة من سمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الإدارة.
من جانب آخر، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وذلك في مكتب النائب.
واستعرض الفهاد خلال لقائه به ما تقوم به الهيئة من أعمال وجهود في تنمية وتطوير المحافظات الجبلية بجازان، وفي ختام اللقاء تم تقديم الهدايا التذكارية.