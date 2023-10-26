"أمانة جدة" تتلف 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية بمستودع بالخمرة

وأكدت أمانة جدة، استمرارية أعمال الرقابة على جميع المواقع في المحافظة؛ لرصد المخالفات التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة السكان، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.