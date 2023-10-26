"أمانة جدة" تتلف 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية بمستودع بالخمرة

نجحت حملة مشتركة في أمانة محافظة جدة، في مصادرة وإتلاف ما يقارب 112 طنًّا من منتجات التبغ المصنّعة بمواد منتهية الصلاحية.
وتمكنت الفِرَق الرقابية من رصد موقع بمنطقة "الخمرة" لتصنيع وتخزين منتجات "التبغ" باستخدام مواد منتهية الصلاحية، من علامات تجارية مختلفة، كما لاحظت الفِرَق سوء التخزين في المستودع، وافتقاره إلى الضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من منتجات وفق الإجراءات المتبعة بالإضافة إلى مخالفة المستودع.
يأتي ذلك استمرارًا لحملات الأمانة في رصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت أمانة جدة، استمرارية أعمال الرقابة على جميع المواقع في المحافظة؛ لرصد المخالفات التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة السكان، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.