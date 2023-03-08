وزير المالية يلتقي بعدد من المسؤولين في كوريا الجنوبية ويستعرض العلاقات الاقتصادية الثنائية

عقد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، في العاصمة الكورية سيئول اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الاقتصاد العالمي بما في ذلك التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي كارتفاع في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
كما تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020م.
فيما شارك "الجدعان" في لقاء نظمه المركز الوطني للتخصيص مع عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات الكورية، وبحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل ونق-هي ريونق.
وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030، كما بيّن "الجدعان" الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.
كذلك أجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري السيد هي-سونغ يون، وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
كما قدم لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.