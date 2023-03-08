وزير المالية يلتقي بعدد من المسؤولين في كوريا الجنوبية ويستعرض العلاقات الاقتصادية الثنائية

وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030، كما بيّن "الجدعان" الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.