هيئة الاتصالات تنظم فعالية CST Talk لتوعية الصم وضعاف السمع حول الاحتيال المالي

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ممثلة بقطاع حماية المستخدمين فعالية CST Talk؛ بهدف توعية المستخدمين ذوي الإعاقة من فئة الصم وضعاف السمع حول الاحتيال المالي، وتعزيز الوعي بأساليب مكافحة الاحتيال المالي، والتعريف بأبرز المبادرات التقنية لتسهيل تجربتهم التقنية.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين في مجال أبحاث التقنية والإعاقة، ومجموعة من الصم والمهتمين بالتربية الخاصة، يتقدمهم المختص في مجال أبحاث مجال التقنية والإعاقة الدكتور ماجد السالم، والمختصة في التربية الخاصة الدكتورة هناء الزهراني، ومالك قناة يوتيوب للصم عبدالله المحمدي، وطالب الماجستير حمد الحميد، والطالبة الفائزة بعدة جوائز فاطمة نسيب.
وتمت مناقشة عدد من المحاور كان أبرزها الاحتيال المالي وأهمية الوعي في مكافحة أساليب الاحتيال المالي، بجانب إلقاء الضوء على بعض المبادرات التقنية لتسهيل حياة الصم.
وشملت الفعالية فقرة خاصة بجلسات لتوجيه وإرشاد للصم من قبل المختصين عن بعض الشؤون الخاصة التي لها علاقة بموضوع ومحاور الفعالية؛ للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
ويأتي تنظيم هذه المبادرة تفعيلًا للأدوار الاجتماعية للهيئة، التي تسعى من خلالها إلى إشراك فئة الصم وضعاف السمع من جميع مناطق المملكة من خلال جلسات حوار حضورية وافتراضية، والإسهام في إثراء معرفتهم حيال كيفية الوقاية من محاولات التحايل والاستغلال التي قد يتعرضون لها من قبل المحتالين.