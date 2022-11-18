هيئة الاتصالات تنظم فعالية CST Talk لتوعية الصم وضعاف السمع حول الاحتيال المالي

ويأتي تنظيم هذه المبادرة تفعيلًا للأدوار الاجتماعية للهيئة، التي تسعى من خلالها إلى إشراك فئة الصم وضعاف السمع من جميع مناطق المملكة من خلال جلسات حوار حضورية وافتراضية، والإسهام في إثراء معرفتهم حيال كيفية الوقاية من محاولات التحايل والاستغلال التي قد يتعرضون لها من قبل المحتالين.