"الأمن العام": الداخلية وضعت نموذجاً تشغيلياً يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجيج

أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزارة الداخلية وضعت نموذجاً تشغيلياً يحقق استدامة الخدمات وأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
ولفت البسامي، خلال "ندوة الحج الكبرى"، إلى أن أدوار وزارة الداخلية تمر بسلسلة من الإجراءات بدءاً من التخطيط الإستراتيجي وعدد من المبادرات التي تتقاطع مع كل الجهات والتشريعات والسياسات وقواعد الامتثال مع كفاءة إدارة الطاقة القصوى للحرمين والمشاعر المقدّسة مع نموذج تشغيلي يحقق أمن ضيوف الرحمن.
وأضاف، أن هناك تكاملاً مع كل الشركاء الذين تخطوا الـ 40 جهة بجانب القطاعات الأهلية لتحقيق راحة الحجاج.
وأشار البسامي، إلى أن هناك أبعاداً أمنية أخرى تتمثل في حفظ الأمن وإدارة الحشود والحركة المرورية وإدارة المخاطر وقياس المؤشرات.