"الأمن العام": الداخلية وضعت نموذجاً تشغيلياً يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجيج

ولفت البسامي، خلال "ندوة الحج الكبرى"، إلى أن أدوار وزارة الداخلية تمر بسلسلة من الإجراءات بدءاً من التخطيط الإستراتيجي وعدد من المبادرات التي تتقاطع مع كل الجهات والتشريعات والسياسات وقواعد الامتثال مع كفاءة إدارة الطاقة القصوى للحرمين والمشاعر المقدّسة مع نموذج تشغيلي يحقق أمن ضيوف الرحمن.