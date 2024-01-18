واحة الابتكار "MIAP" تعزز نمو قطاع التعدين في الناتج المحلي بـ 240 مليار ريال بحلول 2030

وتتألف الواحة التعدينية من مختبر وطني للبحث والابتكار في تقنيات التعدين، ومنظومة متكاملة من المعامل المخبرية لاختبارات المواد ومعالجتها، وتعزيز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بأتمتة استخراج ومعالجة المعادن، ومركز للحد من الآثار البيئية للتعدين والمساهمة في استدامة المنظومة التعدينية، بالإضافة إلى حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنمذجة والمحاكاة في مجالات التعدين، وحاضنة ومسرعة أعمال لتطوير تقنيات التعدين المختلفة.