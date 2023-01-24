"هاكاثون الابتكار الصحي" ينطلق بتنظيم جامعة "سعود الصحية".. الجمعة

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أنهت اللجان المنظمة الترتيبات اللازمة لاستضافة الجامعات السعودية المشاركة في منافسات "هاكاثون الابتكار الصحي" بنسخته الثالثة.
وستُعقد هذه النسخة في الفترة من 27 - 31 يناير 2023م في الرياض، وجدة، والأحساء، بإشراف من "وحدة الوعي الفكري بعمادة شؤون الطلاب"، وبالشراكة مع "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" (سدايا)، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وشركة علم.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور بدر المقبل عميد شؤون الطلاب والمشرف على البرنامج بأن "هاكاثون الابتكار الصحي" بنسخته الثالثة يأتي في سياق تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، ويهدف إلى تحفيز شباب الوطن على الابتكار والاختراع والتميز في مجالات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء وتطبيقات الجيل الخامس، وربطها تقنيًا بالمجالات الصحية، والتي تخدم وتلتقي أهدافها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما أن البرنامج يسعى إلى خلق تجمع وطني ومنصة للموهوبين أصحاب الابتكارات والأفكار الريادية؛ لعرض ابتكاراتهم على المختصين؛ لمساعدتهم في تطوير أفكارهم وربطهم مع الحاضنات ومراكز براءات الاختراع التي سيتم استضافتها خلال فترة البرنامج.
كما ذكر "المقبل" أن "هاكاثون الابتكار الصحي" الثالث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية يتضمن مسارات عدة؛ منها: مسار منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الذي يهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لمشكلات في المجال الصحي وتحسين الخدمات الصحية والذي استقبلت فيه الجامعة 390 مشروعًا ابتكاريًا من أكثر من 33 جامعة سعودية وجهة ابتكارية، وتم قبول 71 مشروعًا ابتكاريًا لخوض المنافسة الابتكارية من 27 - 31 يناير.
وفي مسار المعرض الابتكاري للهاكاثون ستتاح الفرصة للزوار للاطلاع على ابتكارات المبتكرين السعوديين الشباب؛ لإلهام الزوار، ومنح المشاركين فرصة الفوز بجائزة الابتكار الإبداعي، الذي تشرف عليه اللجنة العلمية من ذوي الخبرة بمجال الابتكار والاختراع والذي بلغ عددهم 68 ابتكارًا، تم اختيار 30 ابتكارًا للمنافسة على الجائزة.
كما يضم البرنامج مسار المسابقة العلمية، والتي تم تنظيمها على مستوى كليات الجامعة، وهدفت إلى خلق بيئة تفاعلية لتبادل المعلومات ورفع المستوى العلمي لدى طلاب وطالبات الجامعة، ويتقابل المتأهلان في اليوم الختامي للهاكاثون يوم 31 يناير الساعة الواحدة ظهرًا بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
ويستضيف البرنامج في مسار ورش العمل المكثفة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة في المجال حيث سيتم مناقشة مواضيع عدة، منها الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتوظيفاتها في المجال الصحي، واقتصاديات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي في علم الجينوم، وحلول ابتكارية للمدن الطبية الذكية 2030.
وسيتاح للزوار من داخل الجامعة وخارجها زيارة معرض رواد الأعمال الذي يضم 17 متجرًا سعوديًا لعرض منتجاتهم ورحلتهم في تطوير أعمالهم في مختلف المجالات.
ولمزيد من المعلومات حول برنامج "هاكاثون الابتكار الصحي الثالث"، يمكن زيارة الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة "تويتر" (@SO_KSAUHS).