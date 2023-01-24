"هاكاثون الابتكار الصحي" ينطلق بتنظيم جامعة "سعود الصحية".. الجمعة

كما ذكر "المقبل" أن "هاكاثون الابتكار الصحي" الثالث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية يتضمن مسارات عدة؛ منها: مسار منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الذي يهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لمشكلات في المجال الصحي وتحسين الخدمات الصحية والذي استقبلت فيه الجامعة 390 مشروعًا ابتكاريًا من أكثر من 33 جامعة سعودية وجهة ابتكارية، وتم قبول 71 مشروعًا ابتكاريًا لخوض المنافسة الابتكارية من 27 - 31 يناير.