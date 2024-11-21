"إحسان" تواصل جولاتها التدريبية بمختلف المناطق لتمكين المنظمات غير الربحية

وانطلقت أولى ورش العمل لتمكين المنظمات غير الربحية في منطقتي حائل والجوف وفي مختلف مناطق المملكة "المنطقة الوسطى، وجدة، وأبها"، بحضور أكثر من 500 جمعية أهلية من مختلف مناطق المملكة، في جميع المجالات الخيرية والتنموية؛ لتتضمن الورش برنامجًا متكاملًا وأنشطة مصاحبة تستهدف تطوير المهارات العملية لدى ممثلي الجمعيات في إعداد وتنفيذ المشاريع لتعزيز احترافية خدمة المستفيدين من الفرص الخيرية والتنموية، كما خصصت الورش جانبًا تعليميًا في كيفية استخدام ممثل الجمعية لبوابة الجمعيات الخاصة بمنصة إحسان.