وزير التعليم يشارك في احتفال سفارة المملكة بواشنطن باليوم الوطني

شارك وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، خلال زيارته للولايات المتحدة، احتفال السفارة والملحقية الثقافية بواشنطن، باليوم الوطني الـ 92، في مقر أكاديمية الملك عبدالله بالعاصمة الأميركية.
شهد الحفل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، من خلال عرض أوبريت عن اليوم الوطني، وفيديو حول مسيرة إنجاز بلاد الحرمين، وكذلك مسيرة وطن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وتضمّن حفل اليوم الوطني، تقديم قصيدة شعرية تعبّر عن الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، إضافةً إلى عرض قدمه طلاب وطالبات أكاديمية الملك عبدالله؛ يمثل أصالة المملكة وحضارتها.