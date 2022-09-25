وزير التعليم يشارك في احتفال سفارة المملكة بواشنطن باليوم الوطني

شهد الحفل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، من خلال عرض أوبريت عن اليوم الوطني، وفيديو حول مسيرة إنجاز بلاد الحرمين، وكذلك مسيرة وطن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.