"منشآت" تختتم مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي، من خلال جناحٍ تَضَمّن عرضًا للبرامج والخدمات المقدمة من الهيئة، مع إتاحة الفرصة للزوار والمهتمين للاستفادة من الجلسات الاستشارية المتنوعة لدعم وتمكين الأعمال الريادية، بحضور نائب محافظ الهيئة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز وعدد من أبرز الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وقدّمت الهيئةُ ورش عمل متخصصة عن خدمة "جدير"، مسلطة الضوء على البرامج والخدمات والمميزات المقدمة للمستفيدين من رواد الأعمال؛ إذ تهدف الخدمة إلى تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إثبات قدراتهم ومؤهلاتهم لدى شركاء الخدمة من القطاعين العام والخاص؛ مما يسهم في تسهيل وصولهم إلى الفرص الشرائية.
ويُعَد المنتدى الذي شاركت فيه الهيئة خلال المدة من 20 إلى 22 نوفمبر، إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الساعية لخلق منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتمكين القدرات المحلية من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، وإبراز قصص النجاح لتحفيز القطاعين العام والخاص.