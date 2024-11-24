"منشآت" تختتم مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي، من خلال جناحٍ تَضَمّن عرضًا للبرامج والخدمات المقدمة من الهيئة، مع إتاحة الفرصة للزوار والمهتمين للاستفادة من الجلسات الاستشارية المتنوعة لدعم وتمكين الأعمال الريادية، بحضور نائب محافظ الهيئة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز وعدد من أبرز الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.