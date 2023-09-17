"مستشفى إرادة" بالقصيم ينفّذ أكثر من 3 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر

وأضاف التجمع أن المستشفى يقوم بتجهيز جميع احتياجات المرضى بمختلف المستلزمات الطبية قبل وبعد إحالتهم إلى المنزل لتلقي الرعاية بين أهليهم وذويهم؛ حيث تم توزيع 14 جهازًا ما بين سرير ومرتبة وكرسي، ومستلزمات طبية (مفارش، فوط صحية، قفازات، مناديل معطرة)، وتوزيع عدد 100 كسوة صيفية؛ مشيرًا إلى أنه في إطار تفعيل المشاركة والمسؤولية المجتمعية تم تفعيل برنامج مبادرة تحسين بيئة سلامة المرضى الذي يهدف إلى توفير بيئة سليمة ومناسبة وآمنة للمرضى وذويهم، وتمثلت في صيانة منزلية لخدمات الماء والكهرباء لمجموعة من مرضى قسم الرعاية الصحية المنزلية.