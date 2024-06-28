حجزت مكانها الدائم في المائدة الجازانية.. وجبة "المرسة" من أشهر الأكلات الشعبية بالمنطقة

وتُعدّ وجبة "المرسة" من أشهر أكلات منطقة جازان وأطباقها الشعبية اليومية، حيث لا تكاد تخلو المائدة الجازانية من هذا الطبق وبخاصة في مناسبات إكرام الضيوف أو مناسبات الأفراح، أو الوجبات شبه اليومية لأهالي المنطقة، وتتكون المرسة من الدقيق الأبيض أو الدخن أو الحنطة، يُضاف إليه الموز البلدي ثم يُهرس معه، ليُضاف بعد ذلك السمن والعسل المنتجان محليًا.