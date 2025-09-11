منتدى البنية التحتية العالمي بالرياض يستعرض الشراكات والمشاريع الذكية بمشاركة محلية ودولية واسعة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، انطلقت فعاليات منتدى البنية التحتية العالمي، بتنظيم من شركة dmg events، ويشارك في تنظيمه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، من بينها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة “البحر الأحمر العالمية”.
ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين المشهد الحضري نحو بنية تحتية مستدامة، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والفرص في قطاعات النقل والمرافق والتقنيات الذكية، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. كما يتيح المنتدى منصة للتواصل المباشر مع قيادات القطاع، وفتح مجالات التعاون وبناء الشراكات، امتدادًا لما حققته النسخة الماضية من نجاحات أثمرت عن مبادرات ومشاريع نوعية.
ويشهد المنتدى برنامجًا ثريًا من الجلسات الحوارية والمناقشات المتخصصة بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين، من أبرزهم نائب وزير المياه والزراعة، معالي المهندس منصور هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، والرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، المهندس فهد سليمان البداح، ووكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق، المهندس طارق بن زياد الشامي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي.
كما تتناول إحدى الجلسات الرئيسية، تحت عنوان: "التمويل المبتكر للبنية التحتية: نماذج ناجحة وتعاون بين القطاعين العام والخاص"، أحدث هياكل التمويل ونماذج الشراكة بين القطاعين، بمشاركة نخبة من القيادات المحلية والدولية، ويدير الجلسة رئيس مؤسسة المهندسين المدنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارك جيميسون، بمشاركة المدير القطري لشركة Jacobs في المملكة عبدالإله الشيخ، ومدير البنية التحتية لمحافظة العلا، هاريبريت هانجيرا، والمدير التنفيذي للبنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شركة البحر الأحمر العالمية، سمير عمر.
كما يشمل المنتدى برنامج "Infra360" المعتمد من مؤسسة التطوير المهني المستمر (CPD)، والذي يضم جلسات فنية متخصصة للمهندسين والممارسين، تركز على موضوعات مثل حوكمة إعادة رصف الطرق، والنماذج الأولية لممرات المرافق، وإدارة الأكواد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأدوات التخطيط الاستراتيجي.
كما يقام بالتزامن معه برنامج "Smart Cities 360"، الذي يجمع خبراء ورواد الابتكار لبحث سبل تطوير المدن الذكية في مجالات البنية التحتية الرقمية، والاستدامة، والنقل الذكي، والحوكمة، بمشاركة نخبة من المختصين في المملكة وخارجها. الجدير بالذكر أن المنتدى يُقام بالتزامن مع المنتدى العالمي للمدن الذكية، الذي يستعرض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة في تطوير المدن، ويمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجهات المعنية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة dmg events، محمد قاضي: "تشهد أجندة البنية التحتية والمدن الذكية في المملكة مرحلة مفصلية، حيث بات من الضروري أن يواكب التنفيذ حجم الطموحات المرسومة. وتمثل المواضيع المطروحة في جلسات المنتدى العالمي للبنية التحتية ومنتدى المدن الذكية السعودية عنصرًا أساسيًا في بناء بنية تحتية مرنة وجاذبة للاستثمار، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل".
فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الأستاذ صالح الزويد: "إن تحوّل البنية التحتية في المملكة يتطلب أكثر من إنجاز مشاريع منفردة، بل يحتاج إلى تكامل شامل بين أنظمة المرافق والنقل والأنظمة الرقمية، وهو ما يسعى المنتدى إلى تحقيقه من خلال توحيد الأولويات وتعزيز التعاون لضمان تحويل الاستثمارات إلى قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد".
ويحظى المنتدى ومعرض المدن الذكية بدعم ورعاية من العديد من الجهات، من أبرزها أمانة منطقة الرياض (الشريك الداعم)، وشركة "تحكم" (الراعي الرئيسي)، إلى جانب عدد من الرعاة الماسيين والبلاتينيين والذهبيين، من بينهم: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، والخطوط الحديدية السعودية (SAR)، ومجموعة بن لادن السعودية، والعيوني، والعجيمي القابضة، وبنية، وغيرها من الشركات الوطنية.
الجدير بالذكر أن تنظيم المنتدى تتولاه شركة dmg events، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، والتي تعمل في أكثر من 25 دولة وتُنظم ما يزيد على 115 فعالية سنويًا عبر مختلف القطاعات، وتستقطب أكثر من 650 ألف مشارك سنويًا. وبفضل انتشارها الدولي عبر 13 مكتبًا حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تتمتع الشركة بحضور محلي قوي وقدرة على تلبية احتياجات السوق وبناء شراكات ناجحة، حيث تقود فعاليات كبرى مثل Big 5 Global وADIPEC وGastech مسيرة التحول في قطاعات الإنشاءات والطاقة والضيافة وغيرها.