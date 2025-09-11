منتدى البنية التحتية العالمي بالرياض يستعرض الشراكات والمشاريع الذكية بمشاركة محلية ودولية واسعة

الجدير بالذكر أن تنظيم المنتدى تتولاه شركة dmg events، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، والتي تعمل في أكثر من 25 دولة وتُنظم ما يزيد على 115 فعالية سنويًا عبر مختلف القطاعات، وتستقطب أكثر من 650 ألف مشارك سنويًا. وبفضل انتشارها الدولي عبر 13 مكتبًا حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تتمتع الشركة بحضور محلي قوي وقدرة على تلبية احتياجات السوق وبناء شراكات ناجحة، حيث تقود فعاليات كبرى مثل Big 5 Global وADIPEC وGastech مسيرة التحول في قطاعات الإنشاءات والطاقة والضيافة وغيرها.