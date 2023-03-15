"سبل" توقع مذكرة تفاهم وعددًا من الاتفاقيات في ملتقى "بيبان 23" لدعم لوجستيات ممارسة الأعمال بالمملكة

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وشركة Infinite pl التابعة لها، مذكرة تفاهم واتفاقيتين مع كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة "زد" القابضة للمتاجر الإلكترونية؛ لدعم سهولة ممارسة الأعمال تماشيًا مع رؤية السعودية 2023، وذلك على هامش فعاليات ملتقى "بيبان 23" الذي اختتم أعماله يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري.
ووقّع رئيس مجلس إدارة شركة infinite pl الدكتور فادي البحيران، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال الأستاذ سعود السبهان، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات الابتكار في المجال اللوجستي، وبمقتضى مذكرة التفاهم بين" Infinite pl" التابعة لـ"سبل" و"منشآت"، سيتبادل الطرفان الخبرات لدعم إقامة مشاريع تطويرية تؤثر إيجابًا على بيئة ريادة الأعمال، كما سيمتد التعاون المشترك إلى إطلاق خدمات الابتكار، ووضع خطط تشغيل، وبرامج عمل توفر الدعم التقني للشركات، وتسهم في تحسين المخرجات الخدمية التي تحقق رضا العملاء، وكذلك تؤدي إلى تسريع عمليات التحول الرقمي، وتمكين الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى خلق حقول وظيفية جديدة لأبناء وبنات الوطن في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال توفير خدمات رقمية متطورة تواكب تطلعات السوق، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030م للمملكة.
كما وقّع نائب رئيس البريد السعودي| سبل لقطاع المبيعات الحكومية والشركات المهندس ريان الشريف ونائب المحافظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط والتطوير الأستاذ سليمان الطريف، اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الناشر التجاري كخدمة تقدمها "سبل" لإدارة أنشطة وبيانات منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز من مؤشرات الرضا لدى عملاء الشركات والمؤسسات بالمملكة.
ودعمًا لقطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد تناميًا مطّردًا في المملكة، استهدفت الاتفاقية التي وقّعتها الأستاذة علياء السبتي مدير عام العنوان الوطني في "سبل"، والأستاذ مازن الضراب المؤسس ورئيس النمو في شركة "زد"، تقديم خدمة العنوان الوطني المختصر عبر منصة زد للتجارة الإلكترونية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على سهولة عمليات التسوق الإلكتروني، ودقة وسائل نقل وتسليم الطرود التجارية لعملاء شركة "زد".
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي| سبل الأستاذ فهد آل عبدالعزيز أن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية واعدة تستهدف جعل "سبل" الخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، والتكامل مع جهود رفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجستي.
كذلك، تعمل "سبل" لتعزيز مساهمة قطاع التجارة الإلكترونية والقطاعات الناشئة في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى دعم تحول المملكة لمركز لوجستي عالمي؛ استنادًا إلى قدراتها المميزة، والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.