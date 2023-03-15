"سبل" توقع مذكرة تفاهم وعددًا من الاتفاقيات في ملتقى "بيبان 23" لدعم لوجستيات ممارسة الأعمال بالمملكة

ووقّع رئيس مجلس إدارة شركة infinite pl الدكتور فادي البحيران، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال الأستاذ سعود السبهان، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات الابتكار في المجال اللوجستي، وبمقتضى مذكرة التفاهم بين" Infinite pl" التابعة لـ"سبل" و"منشآت"، سيتبادل الطرفان الخبرات لدعم إقامة مشاريع تطويرية تؤثر إيجابًا على بيئة ريادة الأعمال، كما سيمتد التعاون المشترك إلى إطلاق خدمات الابتكار، ووضع خطط تشغيل، وبرامج عمل توفر الدعم التقني للشركات، وتسهم في تحسين المخرجات الخدمية التي تحقق رضا العملاء، وكذلك تؤدي إلى تسريع عمليات التحول الرقمي، وتمكين الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى خلق حقول وظيفية جديدة لأبناء وبنات الوطن في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال توفير خدمات رقمية متطورة تواكب تطلعات السوق، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030م للمملكة.