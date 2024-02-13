محليات

القبض على شخص بالحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها
القبض على شخص بالحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخصٍ في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
منطقة الحدود الشمالية

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