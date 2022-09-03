يلبّي احتياجًا وطنيًّا.. تخصص جديد بجامعة حائل يلقى استحسان المزارعين

من جهتهم أشار عدد من المزارعين إلى أن التخصصات السابقة النظرية منها أو العلمية، لم تخدم الزراعة؛ فمن كان ابنه مهتمًّا بالزراعة ويساعد والده، وعشق المهنة، يتخصص بالجامعة تخصصًا لا يخدم الزراعة؛ مما يجعله يعزف عن العمل بالزراعة بعد التخرج والبحث عن العمل وفق تخصصه؛ مما يسهم سلبيًّا في تطوير مزارعهم الخاصة، مبدين تفاؤلهم بالتخصص الجديد.