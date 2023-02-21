ملك الأردن ورئيس طاجيكستان يهنئان خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدًا بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة، مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.