ملك الأردن ورئيس طاجيكستان يهنئان خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس

هنّأ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
من جهة ثانية، هنأ الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدًا بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة، مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.
وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المملكة التي تعد شريكًا مهمًا وصديقًا معتمدًا لدى طاجيكستان.
وسأل الله تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة والإنجازات الحديثة، وأن يديم على شعب المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار.