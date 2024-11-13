مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يوزع أكثر من 79 ألف مغلف من اللحوم في الأردن

وزّع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي 79.200 مغلف؛ ما يعادل 20 ألف ذبيحة على المستحقين في الأردن، وذلك بالتعاون مع اللجان المشتركة من عددٍ من الجهات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمّان، وشملت عمليات التوزيع المحافظات في المملكة كافة، وذلك وفق برنامج تحت اشراف وزارة الداخلية الأردنية.
وأوضح المتحدث باسم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والاضاحي توفيق الغامدي؛ أنه خلال أكثر من 40 عاماً قدّم المشروع دوراً رائداً في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يتم تنفيذ النُسك في ثمانية مجمعات تشغيل عملاقة على مساحة تُقدر بأكثر من مليون متر مربع في مكة المكرّمة، كما يعد المشروع إحدى أضخم العمليات اللوجيستية على مستوى العالم، تديره كوادر بشرية مؤهلة تزيد على 25 ألف فرد خلال الموسم، تشمل كوادر الطب البيطري، والشرعيين، والجزارين، والعمالة المساندة؛ فضلاً عن الجهات الخدمية والرقابية بالقطاعيْن العام والخاص.
ويتم تجميد هذه اللحوم في ثلاجات تتسع لأكثر من مليون رأس في وقتٍ واحدٍ وتعد أحد أكبر أنظمة التبريد الصناعي في العالم، ويتم توزيع اللحوم على فقراء الحرم والمستحقين في أكثر من 25 دولة حول العالم.