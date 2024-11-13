مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يوزع أكثر من 79 ألف مغلف من اللحوم في الأردن

وأوضح المتحدث باسم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والاضاحي توفيق الغامدي؛ أنه خلال أكثر من 40 عاماً قدّم المشروع دوراً رائداً في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يتم تنفيذ النُسك في ثمانية مجمعات تشغيل عملاقة على مساحة تُقدر بأكثر من مليون متر مربع في مكة المكرّمة، كما يعد المشروع إحدى أضخم العمليات اللوجيستية على مستوى العالم، تديره كوادر بشرية مؤهلة تزيد على 25 ألف فرد خلال الموسم، تشمل كوادر الطب البيطري، والشرعيين، والجزارين، والعمالة المساندة؛ فضلاً عن الجهات الخدمية والرقابية بالقطاعيْن العام والخاص.