نجوم السلام بالشراكة مع NHC تطلق مشروع "بوابة رسن" في وجهة بوابة مكة بعدد 1047 فيلا سكنية

كما سبق للشركة أن أنهت البيع الكامل لمشروع “فلل رسن” في وجهة الفرسان الذي ضم 685 وحدة سكنية، أعقبه طرح مشروع “رسن فيلج” بعدد 771 وحدة سكنية، تم بيع ما نسبته 60٪؜ منها حتى الآن.