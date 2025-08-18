نجوم السلام بالشراكة مع NHC تطلق مشروع "بوابة رسن" في وجهة بوابة مكة بعدد 1047 فيلا سكنية

أعلنت شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري، بالشراكة مع NHC، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد “بوابة رسن” في وجهة بوابة مكة، والذي يضم 1047 فيلا سكنية على مساحة تبلغ 277,690 مترًا مربعًا.
المشروع مطور بإشراف ومتابعة من NHC لضمان أعلى معايير الجودة والتكامل العمراني وقد صُمّمت الفلل بنموذجين مختلفين لتلبية تنوع الأذواق والاحتياجات السكنية. كما يتيح المشروع خيارات تمويلية متعددة تتناسب مع متطلبات مختلف العملاء، بما في ذلك مستفيدي برنامج “سكني”.
ويمثل المشروع إضافة جديدة لسجل إنجازات شركة نجوم السلام، حيث سلمت الشركة أكثر من 9,000 وحدة سكنية، وتعمل حاليًا على تنفيذ ما يزيد عن 1,500 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ضمن مخططات عقارية مطورة تتجاوز مساحتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع.
كما سبق للشركة أن أنهت البيع الكامل لمشروع “فلل رسن” في وجهة الفرسان الذي ضم 685 وحدة سكنية، أعقبه طرح مشروع “رسن فيلج” بعدد 771 وحدة سكنية، تم بيع ما نسبته 60٪ منها حتى الآن.
ويؤكد هذا الطرح التزام شركة نجوم السلام بمواصلة تقديم مشاريع سكنية متكاملة تعزز من تطور القطاع العقاري في المملكة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.