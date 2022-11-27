"الملك سلمان للإغاثة" يستضيف إطلاق تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023م

ويتم إصدار اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي بشكل سنوي من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ لعرض الاحتياجات الإنسانية والموارد اللازمة لتلبية الاستجابة لها، وإيصال أصوات الأشخاص المتضررين لا سيما النساء والفتيات، ويعد حدث اللمحة خطة عالمية لإشراك صانعي القرار والجهات الفاعلة الإنسانية في تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسة والأولويات العاجلة، وزيادة الوعي لدى الجمهور، وتشجيع شركاء الأمم المتحدة على المساهمة أكثر بالعمليات الإنسانية.