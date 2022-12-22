"الموت الحمر" تحقق المركز الأول في شوط جل الشقح بمهرجان الإبل

حققت الفردية "الموت الحمر" لمالكها بندر بن فهاد بن جخدب، المركز الأول في شوط جل الشقح، مُقصِية في الوقت نفسه الفردية "النائلة" التي حلّت في المركز الثاني لمالكها هادي بن عبدالله الدوسري، بعد هيمنتها على هذا الشوط في العديد من النسخ السابقة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وحلّ المتسابق الدوسري كذلك في المركز الثالث بالفردية "سلطانة شقح الجزيرة"، وجاء في الترتيب الرابع المواطن موسى عبدالعزيز الموسى بالفردية "سهم الزعيمات"، كما احتلّ الدوسري كذلك المركز الخامس بالفردية "ذهب شقح الجزيرة".
يُذكر أن الفردية "الموت الحمر" صعدت هذا العام من الدق لفئة الجل، بعد أن حقّقت المركز الأول في الأعوام الماضية في أشواط الدق.