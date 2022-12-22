"الموت الحمر" تحقق المركز الأول في شوط جل الشقح بمهرجان الإبل

حققت الفردية "الموت الحمر" لمالكها بندر بن فهاد بن جخدب، المركز الأول في شوط جل الشقح، مُقصِية في الوقت نفسه الفردية "النائلة" التي حلّت في المركز الثاني لمالكها هادي بن عبدالله الدوسري، بعد هيمنتها على هذا الشوط في العديد من النسخ السابقة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.