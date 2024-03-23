شاهد.. "تعليم الطائف" تنشر مواعيد التسجيل للعام الدراسي الجديد بالشوارع والميادين

يأتي ذلك ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة، ممثلةً في قسم الاتصال المؤسسي - إدارة الإعلام لتوعية المجتمع بمواعيد التسجيل، عبر الرابط الإلكتروني، والذي يبدأ بتاريخ 25 مارس 2024م، ويستمرّ حتى تاريخ 2 مايو 2024م، بالتعاون مع أمانة المحافظة، بالإضافة إلى نشر رسائل اتصالية عن مواعيد التسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل ونشر التواريخ الهامة للتسجيل.