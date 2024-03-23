شاهد.. "تعليم الطائف" تنشر مواعيد التسجيل للعام الدراسي الجديد بالشوارع والميادين

زيّنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الميادين العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة عبر الشاشات الضوئية واللوحات بمواعيد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي، وبمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1446هـ.
يأتي ذلك ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة، ممثلةً في قسم الاتصال المؤسسي - إدارة الإعلام لتوعية المجتمع بمواعيد التسجيل، عبر الرابط الإلكتروني، والذي يبدأ بتاريخ 25 مارس 2024م، ويستمرّ حتى تاريخ 2 مايو 2024م، بالتعاون مع أمانة المحافظة، بالإضافة إلى نشر رسائل اتصالية عن مواعيد التسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل ونشر التواريخ الهامة للتسجيل.
وقال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لـ"سبق": تبدأ وزارة التعليم وفق الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1446هـ، بدايةً من يوم الاثنين المقبل 25 مارس 2024م؛ في قبول طلبات دخول الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية، وكذلك مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس الدولية عبر الرابط الإلكتروني.
ودعا الغامدي جميع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وفق الخطة الزمنية، بعد التأكد من تحديث العنوان الوطني ومعرفة المدارس القريبة من سكنهم، مثمّنًا تعاونَهم الدائم والمعهود، راجيًا لهم التوفيق والسداد.