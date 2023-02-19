شاهد.. "الجاسر" متفقدًا "سلطان لعلوم الطيران": سنرفع القبول إلى 400 طالب سنويًا

وكانت الزيارة قد تضمنت جولة في مختلف مرافق الأكاديمية التي تشهد تأهيل المتدربين على إصلاح وصيانة المحركات الفعلية، وإجراء الاختبارات للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب برامج صيانة هياكل الطائرات والأجهزة الإلكترونية، ويضاف إلى ذلك ما تقوم به كلية "سبارتن"الأمريكية للملاحة الجوبة والتكنولوجيا، والتي تم التوقيع معها في وقت سابق كل من شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعتين لمجموعة الخطوط السعودية، بهدف تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.