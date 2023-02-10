ضمن جسر جوي سيرته المملكة.. وصول طائرتي إغاثة إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.