"مدينة الورود".. "أمانة تبوك" تُزَين الطرق والشوارع بقرابة 2 مليون زهرة خلال 2023

أنهت أمانة منطقة تبوك في الفترة الشتوية من العام الحالي 2023، غرس 760 ألف زهرة منها 350 ألفًا تم غرسها في طريق الملك سلمان، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد؛ فيما تعتزم الأمانة غرس ما يقارب الـ500 ألف زهرة في الطرق الثلاث خلال العام القادم 2024م.
من جهة أخرى قامت الأمانة بغرس أكثر من مليون و970 ألف زهرة شتوية وصيفية خلال هذا العام، ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية زراعة الزهور والأشجار، ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وتحسين الجاذبية البصرية، وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدةً استمرار أعمالها في زراعة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق وفقًا لأفضل المعايير التي تتطلب بذل المزيد من الجهود الكبيرة في شتى المجالات، لخدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل الراحة لهم.