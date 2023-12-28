"مدينة الورود".. "أمانة تبوك" تُزَين الطرق والشوارع بقرابة 2 مليون زهرة خلال 2023

من جهة أخرى قامت الأمانة بغرس أكثر من مليون و970 ألف زهرة شتوية وصيفية خلال هذا العام، ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية زراعة الزهور والأشجار، ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وتحسين الجاذبية البصرية، وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدةً استمرار أعمالها في زراعة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق وفقًا لأفضل المعايير التي تتطلب بذل المزيد من الجهود الكبيرة في شتى المجالات، لخدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل الراحة لهم.